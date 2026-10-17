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Un colectivo y una moto chocaron en Humberto y Mitre

Viernes por la noche.



Publicado el viernes 16 de octubre de 2026

Un accidente de tránsito entre un colectivo y una moto se registró este viernes alrededor de las 20.15 en la esquina de Humberto y Mitre, en Luján.
Según las primeras informaciones, el colectivo se disponía a doblar hacia Mitre y había colocado la luz de giro. El motociclista no habría advertido la maniobra y se produjo el choque.
El siniestro dejó una persona herida. Quien manejaba la moto.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026

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