AHORA
Un colectivo y una moto chocaron en Humberto y Mitre
Viernes por la noche.
Un accidente de tránsito entre un colectivo y una moto se registró este viernes alrededor de las 20.15 en la esquina de Humberto y Mitre, en Luján.
Según las primeras informaciones, el colectivo se disponía a doblar hacia Mitre y había colocado la luz de giro. El motociclista no habría advertido la maniobra y se produjo el choque.
El siniestro dejó una persona herida. Quien manejaba la moto.
Publicado el viernes 16 de octubre de 2026