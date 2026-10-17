Un colectivo y una moto chocaron en Humberto y Mitre

AHORA

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un accidente de tránsito entre un colectivo y una moto se registró este viernes alrededor de las 20.15 en la esquina de Humberto y Mitre, en Luján.

Según las primeras informaciones, el colectivo se disponía a doblar hacia Mitre y había colocado la luz de giro. El motociclista no habría advertido la maniobra y se produjo el choque.

El siniestro dejó una persona herida. Quien manejaba la moto.

Publicado el viernes 16 de octubre de 2026