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Un choque terminó contra el paredón del Club Ateneo

Zona urbana.



Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

Un choque entre dos vehículos se registró este martes por la noche, alrededor de las 21, en la esquina de Las Heras y 9 de Julio.

Por causas que son materia de investigación, una Chevrolet Tracker impactó contra un Chevrolet Corsa, que a raíz del golpe realizó un trompo y terminó chocando contra el paredón del Club Ateneo.

No se registraron personas heridas. En el lugar trabajó personal de la Guardia Urbana, que realizó tareas de reordenamiento del tránsito.

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

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