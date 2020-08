Un chófer de colectivo obligó a bajar a una pasajera por ser personal de salud

La enfermera Erica Coronel, se desempeña en el área neonatología del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján. Oriunda de la ciudad de Moreno, hace más de 10 años que trabaja en el nosocomio local y siempre continuó su labor al ser personal esencial. En diálogo con Luján en línea explicó que días atrás vivió una situación terrible cuando se dirigía a su lugar de trabajo de Moreno hacia Luján para reemplazar a su compañero de guardia. Detalló que el 6 de agosto se tomó el colectivo de la empresa Atlántida-57, que a pesar de tener su pase como enfermera abonó el boleto, pero aclaró que no se encontraba con su uniforme de trabajo porque se tiene que cambiar en el mismo Hospital. Erica estimaba llegar al hospital alrededor de las 11.50 para entrar en la guardia, pero su viaje se convirtió en una película de terror.

El chófer del colectivo, cuando ya no había más pasajeros, frenó el colectivo a la altura de la empresa La Serenísima se acercó a su asiento cuando ella hablaba por teléfono con su compañera y le ordenó que bajara del colectivo. Erica explicó que la postura del chófer la desconcertó, por lo que le explicó que ella era enfermera y debía llegar a horario al Hospital. La enfermera, señaló que al dar esa respuesta que trabajaba en el Hospital, se posicionó aún más en que bajara del colectivo. «Me increpó y prepoteó, y me dijo flaca bajate del colectivo porque no te voy a llevar», manifestó Erica. Cabe decir, que el colectivero salió de su cabina y no respetando el distanciamiento la obligó a que bajará del vehículo.

«Físicamente no me agredió, pero se venía encima»,relató la víctima. Tras una discusión, donde el insistía en que ella bajara del vehículo le dijo: «Bajate porque me vas a contagiar y yo cuido a mí familia». Ante esta situación, ella llamó al 911, minutos más tarde la policía se hizo presente en el lugar. El personal policial, le indicó que bajara, porque no podían obligar al chófer a que la llevara al Hospital. Comentó, que pidió los datos del conductor y tampoco se lo dieron, por lo que ella respondió: «Lo voy a denunciar por discriminación. En vez de tener empatía con la gente está discriminando». La policía aguardó en el lugar hasta que la enfermera pudiera tomarse otro colectivo, porque ellos también se negaron a llevarla a destino. «El colectivero siguiente me apoyó y acompañó y contó la situación en la empresa».

-Denuncia penal:

Erica, comentó que que su representante legal se está encargando de todo el procedimiento legal y fue quién efectuó la denuncia penal. En cuanto a esta situación explicó que es algo que sucede con frecuencia y según ella pudo saber la empresa no hace nada. Antes de finalizar, aseveró: «Espero que esto no vuelva a pasar con el personal de salud y con nadie». Además, definió que «el chófer hizo abandono de persona y me maltrató como mujer».

miércoles 12 de agosto de 2020