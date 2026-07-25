Un camión quedó atascado bajo el puente del Walmart y complicó el tránsito

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Publicado el sábado 25 de julio de 2026

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Un camión de gran porte quedó atascado este sábado por la mañana debajo del puente ubicado en la zona del Walmart, lo que generó complicaciones momentáneas en la circulación.

Tras un operativo, el vehículo logró ser retirado del lugar y posteriormente fue redireccionado para que retomara su recorrido por la autopista. Una vez finalizada la maniobra, el tránsito quedó completamente liberado.

Desde el lugar se tomaron fotografías con el objetivo de evaluar posibles medidas que permitan evitar que este tipo de incidentes se repitan, teniendo en cuenta que, según señalaron, no todos los choferes advierten la cartelería que indica la altura máxima permitida.

En el operativo intervino personal policial, con la colaboración de un móvil de Patrulla, que asistió en las tareas para normalizar la circulación.

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Publicado el sábado 25 de julio de 2026