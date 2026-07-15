Un camión embistió a un auto sobre el Acceso Oeste y tres personas resultaron heridas

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Publicado el martes 14 de julio de 2026

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Alrededor de las 22 de este martes.

Un grave accidente de tránsito se registró este martes por la noche sobre el Acceso Oeste, a la altura de la colectora de Joaquín V. González, frente al playón deportivo del barrio Juan XXIII, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Por causas que se investigan, un camión que se dirigía hacia General Rodríguez, proveniente de Villa Mercedes (San Luis), embistió a un Fiat Siena en el que viajaba una familia domiciliada en Francisco Álvarez, que regresaba a su hogar.

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes del automóvil —un hombre, una mujer y una niña— sufrieron heridas y fueron asistidos en el lugar por los servicios de emergencia.

Posteriormente, personal de Bomberos los trasladó al Hospital Nuestra Señora de Luján para su atención.

Se realizó test de alcoholemia al conductor del camión, Nicolás Díaz, dando resultado negativo.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial y personal del municipio, mientras se realizaban las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito. Se investigan las causas que originaron el siniestro.

Publicado el martes 14 de julio de 2026