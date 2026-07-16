Un auto y una moto chocaron en la localidad de Olivera

Publicado el jueves 16 de julio de 2026

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En Juan 23 y Remedios de Escalada.

Un automóvil y una moto protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de Juan XXIII y Remedios de Escalada, en la localidad de Olivera.

Al lugar acudieron efectivos del Comando de Patrullas y una dotación de Bomberos Voluntarios de Pueblo Nuevo, que asistieron a los involucrados.

Como consecuencia del impacto, una joven de 18 años y un menor que viajaban en la motocicleta fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Luján para su atención médica, acompañados por la madre del niño.

En tanto, al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,50 gramos de alcohol por litro de sangre, según informaron las autoridades.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Publicado el jueves 16 de julio de 2026