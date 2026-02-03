Un audiocuento ambientado en Carlos Keen integra la serie que recorre la provincia a través de mitos y leyendas

El Municipio de Luján informó que en el marco de la iniciativa Cuentos de Provincia, impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto al Ministerio de Comunicación Pública y Radio Provincia, se lanzó una serie de audiocuentos que recupera mitos e historias fantásticas situadas en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta invita a recorrer la provincia desde la ficción, a través de relatos pensados para ser leídos y escuchados durante la temporada de verano, y forma parte de una política cultural orientada a promover la lectura y fortalecer el vínculo entre cultura, territorio y turismo.Luján integra esta colección con “El caballero inglés”, un cuento ambientado en Carlos Keen, escrito por la autora Leila Sucari y narrado por Alejandro Apo. El relato convoca a un fantasma empeñado en recuperar aquello que perdió: su cuerpo, su nombre y su lugar en el mundo, retomando una historia reconocida por la comunidad local.

Los cuentos pueden escucharse a través del siguiente enlace: https://open.spotify.com/show/4TQhiLicLnNxJy0Yg15YYS?si=lrZEepD2SMmKf8frczHFvw&nd=1&dlsi=51a4bbdbcd46436f

Cuentos de Provincia reúne diez relatos versionados por escritores y escritoras reconocidos, seleccionados a partir de una convocatoria a municipios de toda la provincia. Las historias fueron grabadas en los estudios de Radio Provincia y ya se encuentran disponibles en Spotify y otras plataformas digitales.

Además de los audiocuentos, la colección contará con una serie de libros que serán distribuidos en distintas actividades culturales que se desarrollarán durante el verano en el territorio bonaerense.

La iniciativa pone en valor la memoria colectiva y las historias transmitidas de generación en generación, y construye un mapa literario que recorre pueblos, ciudades y paisajes desde múltiples miradas.