Un audiocuento ambientado en Carlos Keen integra la serie que recorre la provincia a través de mitos y leyendas
Recupera mitos e historias fantásticas situadas en distintos pueblos y ciudades.
Los cuentos pueden escucharse a través del siguiente enlace: https://open.spotify.com/show/4TQhiLicLnNxJy0Yg15YYS?si=lrZEepD2SMmKf8frczHFvw&nd=1&dlsi=51a4bbdbcd46436f
Cuentos de Provincia reúne diez relatos versionados por escritores y escritoras reconocidos, seleccionados a partir de una convocatoria a municipios de toda la provincia. Las historias fueron grabadas en los estudios de Radio Provincia y ya se encuentran disponibles en Spotify y otras plataformas digitales.
Además de los audiocuentos, la colección contará con una serie de libros que serán distribuidos en distintas actividades culturales que se desarrollarán durante el verano en el territorio bonaerense.
La iniciativa pone en valor la memoria colectiva y las historias transmitidas de generación en generación, y construye un mapa literario que recorre pueblos, ciudades y paisajes desde múltiples miradas.
Publicado el martes 3 de febrero de 2026