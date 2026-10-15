Un abogado lujanense analiza los límites al hiperpresidencialismo

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El abogado lujanense Néstor Fabián Migueliz presentó un ensayo jurídico en el que cuestiona los mecanismos de control del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y plantea la necesidad de reformar la Ley 26.122 para recuperar el equilibrio entre los poderes del Estado.

El trabajo, titulado “Controles constitucionales al hiperpresidencialismo argentino”, examina el funcionamiento del sistema institucional y advierte sobre las consecuencias de una concentración excesiva de atribuciones en el Poder Ejecutivo, en detrimento de las facultades de control del Parlamento.

Entre los principales puntos de su análisis, Migueliz cuestiona que la normativa vigente requiera el rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso para dejar sin efecto un DNU. Según sostiene, este mecanismo permite que los decretos continúen vigentes si una sola cámara los respalda o si el Parlamento no logra pronunciarse, lo que debilita el control legislativo.

El especialista también advierte que esta situación puede favorecer la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y afectar los principios republicanos de división de poderes y de controles y contrapesos establecidos por la Constitución Nacional.

La investigación fue desarrollada como un ensayo de derecho público, con enfoque constitucional y parlamentario. Finalizado el 10 de diciembre de 2025, el documento cuenta con 50 páginas y alrededor de 200 notas al pie, con referencias a doctrina jurídica, antecedentes legislativos y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El trabajo se inscribe en un debate de actualidad sobre los límites constitucionales de los decretos presidenciales y el papel del Congreso en el control de las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026