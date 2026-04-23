UCR: Espacio Abierto Luján se suma a la unidad junto al Ateneo Alfonsín

Publicado el jueves 23 de abril de 2026

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Visto el comunicado publicado por el ATENEO RAÚL ALFONSÍN convocando a la unidad en el Comité Radical local.

Desde ESPACIO ABIERTO LUJÁN nos sumamos, y también convocamos a la unidad, en un acuerdo total con las premisas que dicha agrupación plantea para la constitución de la misma.

Sostenemos que las diferencias de opinión que han separado a las distintas facciones, sólo han provocado el retroceso de la participación radical en la vida política lujanense.

Por eso afirmamos que estamos dispuestos a sentarnos inmediatamente en la mesa de acuerdos, con el objetivo de concretar la unidad en los términos propuestos, por el bien de nuestro partido.

Publicado el jueves 23 de abril de 2026