Tres aprehendidos y un detenido tras allanamientos por robo de cables

En la jornada de este martes se concretó la detención de un sujeto y la aprehensión de otros tres en el marco de varios allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, vinculados al robo de cables en la localidad de Luján.

Según se pudo conocer, en la jornada del 1º de junio del corriente, en horas de la noche, personal policial fue alertado mediante el sistema de emergencias 911 de que en las arterias San Martín y Rawson de la ciudad de Luján estarían sustrayendo cables. Ante ello, personal policial se dirigió al lugar y se encontraron con un sujeto con vestimentas propias de la fuerza policial que dijo pertenecer a la División de Crimen

Organizado de la fuerza policial y que se encontraba realizando una custodia para la empresa de telefonía para el desmonte de cables subterráneos de la firma. A su vez, arribó un presunto encargado quien exhibió un permiso de trabajo por lo que en un primer momento les permitieron continuar con las tareas.

Pero las llamadas de alerta no cesaron y ante la situación que se generó se buscó confirmar la información que fue recibida por parte de estos sujetos. Tras un llamado telefónico, las autoridades fueron informadas por personal de la firma en cuestión que no tenían cuadrilla alguna de trabajo en la zona y que los desmontes no se realizan con personal policial. Inmediatamente se dirigieron al último lugar reportado, logrando la aprehensión de dos sujetos y recuperaron de un camión marca Mercedes Benz doscientos metros de cable fraccionados.

Tras ello tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 – a cargo de la dra. Mariana Suárez – del Departamento Judicial Mercedes que impartieron las directivas del caso.

A raíz de arduas tareas investigativas y con

colaboración del Centro de Monitoreo de Luján se logró identificar un vehículo marca Peugeot 307 color gris y un camión, realizando un operativo para poder abordar el mismo y logrando la aprehensión de seis sujetos más en dicha oportunidad.

Las tareas investigativas continuaron y se logró identificar cinco vehículos y tres camiones más que participaron de la sustracción en varios objetivos de la localidad de Luján; y también visualizar a otros sujetos que no estaban entre los aprehendidos.

Con los elementos reunidos se solicitaron por ante el Juzgado de Garantías N° 1 – a cargo del dr. Marcelo Romero – órdenes de allanamiento y secuestro a realizarse en ocho domicilios ubicados en: Florencio Varela (dos domicilios), en la localidad de 9 de Abril (B), en Francisco Solano, Glew, Ituzaingó (dos) y en la localidad de William Morris; y la detención de dos sujetos imputados en esta causa.

Las mismas fueron concedidas y llevadas a cabo en la jornada de este martes con la colaboración de personal de Asuntos Internos de Policía, Comisaría Luján Primera, Comisaría Luján Tercera, Comisaría Rodríguez Primera, GAD y Jefatura Departamental de Policía.

En el marco de los mismos se logró el secuestro del automóvil Citroen C4 y un Chevrolet Prisma – ambos identificados en el momento del hecho – y la detención de uno de los imputados, que resultó ser efectivamente miembro de fuerza policial y el día de los hechos había manifestado ser la presunta custodia de quienes estaban sustrayendo los cables. Además se realizó la aprehensión de tres sujetos que estarían vinculados al ilícito y se secuestraron varios elementos probatorios.

Los cuatro imputados comparecerán ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este miércoles 26 del corriente. Será por el delito de “Robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por ser cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad”.

Vale destacar que el restante sujeto sobre los que se libró el pedido de detención ya se encuentra detenido en el marco de causas judiciales por hechos de similares características en otras jurisdicciones.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes

Publicado el miércoles 26 de junio de 2024