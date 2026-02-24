Tras una rápida intervención policial detienen a dos hombres luego de una alerta del COM

Publicado el martes 24 de febrero de 2026

Gracias al monitoreo permanente del Centro Operativo de Monitoreo (COM) y a la rápida respuesta policial, se logró la aprehensión de dos hombres que habían sustraído pertenencias de un vehículo en la vía pública.

El hecho se inició en la intersección de las calles Ituzaingó y Dean Funes, donde los individuos sustrajeron una escalera de la caja de una camioneta perteneciente a un vecino de Luján que se encontraba trabajando en un domicilio de la zona.

Tras ser detectados por los operadores del COM, se dio aviso inmediato al personal policial de la Comisaría Luján Primera, que se desplazó al lugar y logró interceptar y aprehender a los sospechosos en la esquina de Dean Funes y Brown.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “Hurto Simple”. La UFI N° 10 de Luján, y se dispuso el traslado de los aprehendidos a sede fiscal.

Este nuevo procedimiento vuelve a poner en valor la articulación entre el sistema de videovigilancia y las fuerzas de seguridad, fortaleciendo la prevención y el cuidado en los distintos puntos de la ciudad.

Publicado el martes 24 de febrero de 2026