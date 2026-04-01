Tras un intenso operativo, rescatan a un recién nacido que había sido llevado por su madre del hospital y luego abandonado

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Un recién nacido que había sido retirado por su madre del Hospital Nuestra Señora de Luján sin alta médica fue hallado con vida luego de un intenso operativo de búsqueda. La investigación, caratulada hasta el momento, como “Abandono de persona”, permitió localizar al bebé horas más tarde en la zona de Ruta 7 y calle Maryland.

El hecho se conoció luego de que el Hospital Nuestra Señora de Luján informara que una mujer que había dado a luz el 31 de marzo por la noche se había retirado del establecimiento junto al bebé sin autorización médica. A partir de esa situación tomó intervención el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de NNyA (SLPPD), mientras que además se detectó que la identidad aportada por la paciente era falsa.

Tras las primeras averiguaciones, se estableció que la mujer había brindado datos apócrifos y posteriormente logró ser identificada. Personal policial consiguió contactarla telefónicamente y, cerca de la 1 de la madrugada, se presentó en la seccional, donde dio versiones contradictorias sobre el paradero del niño. Allí manifestó que el menor habría sido entregado al padre biológico, de nombre “Elías”, sin aportar mayores precisiones, por lo que no fue posible verificar sus dichos ni determinar el estado del bebé.

Ante esta situación, personal de la Comisaría Luján Primera, junto al Gabinete Técnico Operativo, llevó adelante un relevamiento de cámaras del Centro Operativo de Monitoreo que permitió reconstruir el recorrido realizado por la mujer. Las imágenes registraron que había abordado un colectivo y descendido en la zona de Ruta 7 y calle Maryland, para luego continuar a pie en dirección a las vías del ferrocarril.

Con esa información, se dispuso de manera inmediata un operativo de rastrillaje en el lugar, que permitió hallar al bebé con vida. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde recibió asistencia médica y quedó internado en el sector de neonatología, fuera de peligro y bajo seguimiento profesional.

En la causa interviene la UFI Nº 9 de Luján, que dispuso la aprehensión de la mujer y el secuestro de elementos de interés para la investigación. En tanto, el Servicio Local de Niñez tomó intervención para garantizar la protección integral del recién nacido.

Desde el Municipio se destacó el rápido accionar y el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, el servicio local de niñez, el Centro Operativo de Monitoreo y el sistema de salud, que permitió resguardar la vida del menor y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Publicado el miércoles 1 de abril de 2026