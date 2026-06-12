Tras un allanamiento, la Policía detuvo al presunto autor de un robo a mano armada

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Efectivos de la Comisaría Luján Primera detuvieron a un joven de 21 años acusado de haber cometido un robo agravado mediante el uso de un arma de fuego. El procedimiento se concretó tras una orden de allanamiento dispuesta en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Mercedes.

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Victoria y Juan de la Cruz Casas, donde el personal policial logró la aprehensión del sospechoso, identificado oficialmente por sus iniciales T.V.R.F. Durante la requisa, además, se secuestró una motocicleta Honda Wave blanca que habría sido utilizada para perpetrar el ilícito.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó haber sido abordado por un individuo armado cuando intentaba subir a su motocicleta Honda NX4 Falcon. Según el testimonio de la víctima, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo el rodado para luego darse a la fuga.

Finalizadas las actuaciones, la UFI N.º 9 convalidó el procedimiento policial y dispuso el traslado del detenido, quien quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas vinculadas a la causa.

Publicado el viernes 12 de junio de 2026