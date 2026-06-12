Viernes 12 de junio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 76%
  • P: 1014
  • V: Noroeste

Tras un allanamiento, la Policía detuvo al presunto autor de un robo a mano armada

Los datos.



Publicado el viernes 12 de junio de 2026

Efectivos de la Comisaría Luján Primera detuvieron a un joven de 21 años acusado de haber cometido un robo agravado mediante el uso de un arma de fuego. El procedimiento se concretó tras una orden de allanamiento dispuesta en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Mercedes.

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Victoria y Juan de la Cruz Casas, donde el personal policial logró la aprehensión del sospechoso, identificado oficialmente por sus iniciales T.V.R.F. Durante la requisa, además, se secuestró una motocicleta Honda Wave blanca que habría sido utilizada para perpetrar el ilícito.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó haber sido abordado por un individuo armado cuando intentaba subir a su motocicleta Honda NX4 Falcon. Según el testimonio de la víctima, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo el rodado para luego darse a la fuga.

Finalizadas las actuaciones, la UFI N.º 9 convalidó el procedimiento policial y dispuso el traslado del detenido, quien quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas vinculadas a la causa.

Publicado el viernes 12 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.