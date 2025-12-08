Tras la muerte de Santi Fredes, Luján confirma la continuidad del proyecto y define nuevo cuerpo técnico

AHORA

Lujan con más fuerza que nunca .

La Comisión Directiva anunció que el ciclo que había iniciado Santiago “Pulga” Fredes seguirá adelante. La conducción técnica quedará en manos de la dupla Ezequiel Nicosia – Mateo Pighin, junto al resto del staff que acompañó al entrenador fallecido.

El Club Luján informó este domingo que mantendrá en marcha el proyecto deportivo que encabezaba Santiago Fredes, el técnico que falleció días atrás luego de una dura enfermedad. La institución decidió sostener la línea de trabajo y, en ese marco, la conducción del plantel superior quedará en manos de Ezequiel Nicosia y Mateo Pighin, acompañados por los colaboradores que ya formaban parte del equipo de Fredes.

Desde la dirigencia destacaron que el nuevo cuerpo técnico “tiene un fuerte arraigo con el club” y que la idea es preservar el sentido de pertenencia que marcó el proceso anterior. El objetivo —aseguraron— es seguir fortaleciendo un proyecto que hoy se transforma también en una forma de homenaje al Pulga.

Además, el club confirmó que el plantel profesional fue licenciado hasta el lunes 5 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada 2026.

Foto Tomás Marquese.

Publicado el lunes 8 de diciembre de 2025