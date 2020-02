Trabajadores y jubilados municipales reclamaron en el Concejo Deliberante

Ante el conflicto salarial declarado entre municipales y Departamento Ejecutivo, y luego de la presentación del gobierno municipal en la jornada de hoy, los empleados, jubilados y dirigentes gremiales se hicieron presentes en el Honorable Concejo Deliberante. El eje del problema es la falta de cumplimiento del Departamento Ejecutivo en el acuerdo firmado entre el ex Intendente Luciani y los sindicatos en la paritaria 2019. En primer lugar, tomó la palabra un jubilado municipal sumamente perjudicado ante esta situación. Por su parte, consideró: «Se ha hecho una costumbre en los gobiernos pagar lo no remunerativo» y señaló que se trata de sumas en negro que no impactan en su salario como jubilado.

«Hoy nos enteramos que la propuesta es llevar en cuotas hasta diciembre», manifestó con mucha bronca el vecino jubilado. Otra vecina municipal jubilada, expresó que le están sacando 5 mil pesos por mes, que al año son alrededor de 60 mis pesos. Otra jubilada, afirmó: «Nosotros seremos jubilados, estaremos viejos pero no somos tontos. El 25 por ciento es legal y lo tienen que pasar». Los trabajadores inactivos, expresaron su desacuerdo con la incorporación de tantos funcionarios a la planta de gobierno.

También tomó la palabra el ex Secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Enrique Peñalba, quién como jubilado expuso: «El Intendente tiene que reconocer lo que firmó el Intendente anterior, sino nos tiene que reconocer la deuda. Un 25 por ciento es una miseria, no es nada, para los trabajadores lógicamente es mucho»….»los jubilados no pueden vivir con 20 mi pesos, ni con 30».

Los trabajadores recibieron el apoyo de los concejales oficialistas y opositores, quienes comprendieron la situación. Cesar Siror en representación del oficialismo, le habló a los presentes y aseguró estar del lado de los trabajadores como siempre.

Publicado el jueves 20 de febrero de 2020