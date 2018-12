Trabajadores despedidos en Copimo emitieron un fuerte comunicado

Trabajadores despedidos en Copimo emitieron un duro comunicado acusando a la empresa de malos manejos y responsabilizándola de “amarrocar ganancias”.

COMUNICADO

Desde el 1 de Diciembre 22 familias sufrimos el despido de nuestras fuentes de trabajo. No quisimos hablar para no entorpecer las negociaciones salariales. Que beneficiaron a unos pocos. Demás está decir que Mássalin se hizo cargo de todo las liquidaciones. Y lo que era un pacto entre la empresa y los empleados lo hicieron a un lado. No lo pagaron. Se la quedaron ellos, los inoperantes.

En este último mes de noviembre sufrimos el peor de los castigos. La incertidumbre de gente que no nos daba respuestas. Jugaron con nuestra fuente de trabajo y hasta se dieron el lujo de amenazarnos si no firmabamos el convenio de liquidación final. Agradecemos la oportunidad de trabajo que nos brindaron. Pero sus intereses estuvieron por encima de la gente que siempre les puso el pecho. La que la ponía la cara. Ante cada desacierto que cometían. Soberbios. Hoy se encuentran que fundieron una empresa que tenía la gallina de los huevos de oro. No le echen la culpa a Macri.Arba y al nuevo distribuidor. ME. MS Y RM. No saben ni sabrán administrar una pyme. Tienen empresas paralelas en donde amarrocan ganancias y se ensucian por un par de monedas que no quieren pagar. El delegado gremial CS jamás cumplió su mandato de estar del lado de los trabajadores sólo pensó en arreglar su situación. El sindicato nunca nos representó sólo se sentó con los inútiles a arreglar su tajada. Y los más viejos empleados hicieron loby y nos vigilaban para saber si firmabamos un acuerdo que sólo a ellos los beneficiaba. La mentira más grande es decir que nos pagan el 100% de lo que nos corresponde. Háganse cargo Sr inoperantes llamados socios gerentes del 50% que falta. Por una vez en su vida dejen de joder a la gente laburadora.

Les queremos agradecer a todos los kiosqueros que a pesar de discusiones y malos entendidos. Siempre nos dieron una mano. Y a aquellos que por ser nosotros, empleados de una firma que sólo cumplimos órdenes, nos desearon lo peor. Que dios los ayude y a nosotros no nos desampare.

Todos los ex empleados de Copimo.

Publicado el martes 11 de diciembre de 2018