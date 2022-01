Trabajadores del área de terapia intensiva realizaron una «sentada»

En la mañana de hoy los trabajadores del área de terapia intensiva llevaron a cabo una «sentada» en reclamo a las condiciones laborales y la falta de insumos. El sindicato de trabajadores municipales acompañó y apoyó la medida de fuerza y señaló que lo que están solicitando es: insumos como bolsas de residuos, el arreglo del aire acondicionado.

La sentada se llevó a cabo en el pasillo, fuera de la terapia. Los trabajadores comprenden la complejidad de un área tan sensible por lo que no realizan un paro de actividades totales, no obstante esperan una pronta solución por parte del ejecutivo.

Publicado el jueves 13 de enero de 2022