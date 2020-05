Trabajadores de Zupay retoman sus actividades

Trabajadores de la empresa Zupay retoman sus actividades este miércoles 6 de mayo, a pesar de los casos positivos de Covid-19.

El padre de una de las empleadas de la firma dialogó con Luján en Línea mostrando su enojo ante la medida. «Creo que mi hija debería seguir haciendo la cuarentena, no me parece que deberían volver a trabajar», afirmó.

Durante el fin de semana se conoció la noticia de que dos personas, un hombre mayor y una joven mujer, arrojaron resultado positivo de coronavirus. Ante esto, la firma decidió cerrar sus puertas de forma momentánea.

«Les dijeron que si no se quieren presentar a trabajar que no vayan, pero que no tendrán goce de sueldo», agregó, lamentando que su hija necesita volver a su puesto «por necesidad» económica.

Además, el entrevistado de apellido Moralez, que vive con su familia en la calle Las Calas del barrio San Pedro, expresó su deseo de llevar tranquilidad a sus vecinos asegurando que ellos no están infectados, se encuentran respetando la cuarentena y evitan el contacto.

«Yo la llevó al trabajo desde el barrio hasta Open Door, yo hago changas y vivimos gracias a las entradas (económicas) de nuestros hijos» manifestó.

