Torres celebrará la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

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El Municipio de Luján informó que, junto a diversas instituciones de la localidad de Torres, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, una iniciativa que reúne gastronomía y espectáculos, de la mano de Música en el Pueblo.

Con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, de 11 a 19 horas, en el predio de la estación ferroviaria de la localidad, ubicado en Nemesio Litardo y Blandengues.

Con una amplia variedad de propuestas para realizar durante todo el día, las personas que asistan tendrán la oportunidad de deleitarse con distintas variedades de chorizo a la pomarola que ofrecerán productores locales.

El evento estará acompañado por feria de artesanos, food trucks y artistas musicales durante toda la jornada. En el escenario actuarán los grupos Todos contra Jaime, Fede y Paula, Cultura Ancestral y Tributo a Luciano Pereyra.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026