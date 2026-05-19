Topa llega a Luján con “Topa, Un Mundo de Colores»

Publicado el martes 19 de mayo de 2026

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Todos los detalles.

El lunes 25 de mayo, Topa se presenta en el Teatro Trinidad Guevara de Luján con un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

Música, baile, cuentos, juegos y muchísimas sorpresas en una experiencia mágica donde grandes y chicos podrán cantar, emocionarse y jugar juntos.

Además, en esta gran aventura estarán presentes Pinto el Cartero, Mario el Dino Bebé y Bingo, acompañándolo en un viaje lleno de diversión, imaginación y colores.

Una propuesta única para compartir, reír y vivir momentos inolvidables en familia.

Sábado 25 de mayo

Teatro Trinidad Guevara – Luján

Entradas a la venta en boleteria oficial del Teatro Trinidad Guevara (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=1384)

¡Prepárense para vivir grandes aventuras en “Topa, Un Mundo de Colores”!.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026