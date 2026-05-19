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Topa llega a Luján con “Topa, Un Mundo de Colores»

Todos los detalles.



Publicado el martes 19 de mayo de 2026

El lunes 25 de mayo, Topa se presenta en el Teatro Trinidad Guevara de Luján con un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

Música, baile, cuentos, juegos y muchísimas sorpresas en una experiencia mágica donde grandes y chicos podrán cantar, emocionarse y jugar juntos.

Además, en esta gran aventura estarán presentes Pinto el Cartero, Mario el Dino Bebé y Bingo, acompañándolo en un viaje lleno de diversión, imaginación y colores.

Una propuesta única para compartir, reír y vivir momentos inolvidables en familia.

Sábado 25 de mayo
Teatro Trinidad Guevara – Luján

Entradas a la venta en boleteria oficial del Teatro Trinidad Guevara (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/evento-resumen?evento=1384)

¡Prepárense para vivir grandes aventuras en “Topa, Un Mundo de Colores”!.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026

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