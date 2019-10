Toma de tierras: «A partir de mi postura pública logramos poner orden y frenar una injusticia»

Tras la sesión del lunes, el lujanense y candidato a intendente Fernando Casset remarcó que no quiere «ni usurpaciones ni falsas soluciones para quienes tienen necesidades».

Casset picó en punta ya que hace semanas que se expresó «para que el vecino sepa que queremos orden».

El intendente Oscar Luciani fue quien envió el proyecto luego de que un juez de Mercedes lo obligara a intervenir en la toma de terrenos que se dio en el barrio Ameghino.

En ese contexto, la primera voz de todo el arco político que se negó de manera decidida a aceptar la toma y la entrega de otros lotes sin servicios ni condiciones dignas fue Fernando Casset. Luego de su declaración de los 10 puntos, el conflicto cambió.

«Sufro ataques constantes por decir esto. Tergiversan lo que digo o me exigen lo que no se le pide a ningún otro candidato. No se puede premiar el silencio. El silencio es sinónimo de especulación», señaló Casset.

Además, el candidato dijo que «nosotros hablamos y somos transparentes: estamos contra las tomas y tenemos un plan claro para vender en orden terrenos a familias lujanenses que quieren hacerse su casa».

Publicado el martes 8 de octubre de 2019