Todo listo para una nueva edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”



El Municipio de Luján invita a la comunidad a disfrutar este sábado de la quinta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”, la carrera que marcará el inicio del Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta 2026.



El evento se realizará en un circuito callejero de 3 kilómetros de extensión armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la rotonda de acceso a Luján.



En este sentido, para ordenar la circulación vehicular y permitir la asistencia de público, se dispuso un operativo que incluye filtros y cortes de calle en los siguientes puntos:



-Filtro en el acceso a Luján por Colectora desde Puente Mendoza

-Filtro en la estación de servicio NGB

-Filtro en el acceso al restaurante El Establo

-Corte total en el acceso por Autopista al supermercado Chango Más

-Corte total en Avenida Carlos Pellegrini y Calle 416 Bis

-Corte total en Colectora Sur y Calle Andrade

-Corte total en Avenida Nuestra Señora de Luján y Acceso al supermercado Chango Más

-Corte total en Avenida Nuestra Señora de Luján y Ugarte



Por su parte, las paradas de ómnibus de corta, media y larga distancia se mantendrán en sus puntos de salida habituales.



Por último, el área de estacionamiento, acreditación y vestuarios para los deportistas estará ubicada en el predio ubicado junto a Luján Park, donde también se instalará un área gastronómica y un paseo ferial.

Cabe recordar que el Gran Premio de Ciclismo se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

-8.30 horas: Promocionales

-9 horas: Máster D y E

-10 horas: Máster A, Elite II y Menores

-11 horas: Máster C

-12.10 horas: Máster B

-13.30 horas: Damas y Damas +45

-15 horas: Elite, Sub 23 Junior, Mejor Sub 23 y Junior C/ OPC.



La competencia reunirá a corredores y corredoras de equipos de élite del deporte, como el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Rider Factory, Team Murray, Municipalidad de Lanús, Sunpeed y Team SF, entre otros. También participará el equipo de ciclismo femenino local D’amico Roak Pavé. Estos equipos están conformados por los actuales campeones argentinos y panamericanos.



Asimismo, como cada año, las y los competidores contribuirán con un alimento no perecedero que luego serán distribuídos por el Municipio a comedores y merenderos comunitarios.



El Gran Premio Ciudad de Luján es organizado en conjunto por la peña ciclista Mujeres Libres del Sur, la Asociación Ciclista Del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, y el ciclista y comerciante local Gabriel Toledo, con el auspicio del Municipio de Luján.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026