Tito” Noguera y el “Colo” Rivarola, se consagraron en el torneo de bochas Copa Juan Miracco

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Con una destacada actuación, la dupla integrada por Jesús María “Tito” Noguera y el “Colo” Silverio Rivarola se consagró campeona en el torneo de bochas Copa Juan Miracco, tras imponerse en la final por 12 a 6 frente a la pareja conformada por Sergio Artero y Lucas Fiori.

La competencia se desarrolló este sábado en las instalaciones del Club Santa Elena y del Club Social y Deportivo Flandria, y tuvo carácter clasificatorio para la Etapa Zonal del Torneo Intermunicipal de Bochas organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

El certamen representó una valiosa oportunidad para fortalecer y visibilizar una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján, promoviendo la participación, el compañerismo y el encuentro intergeneracional que caracteriza a este tradicional deporte.

Tras la merecida consagración, “Tito” Noguera y el “Colo” Rivarola representarán a Luján en la próxima instancia zonal, con fecha y sede a definir. En este sentido, en los próximos días deberán designar al director técnico y al jugador suplente que completarán la delegación local que competirá en la siguiente etapa del Torneo Intermunicipal de Bochas.

Organizada por la Subcomisión de Bochas del Club Santa Elena y el Municipio de Luján, la copa lleva el nombre de un reconocido bochófilo lujanense, en homenaje a su trayectoria y al legado que dejó en el desarrollo de la disciplina.

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026