Tiene sucursales en Luján y busca un comprador para seguir en el país

Publicado el jueves 23 de julio de 2026

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Le encomendó la venta al grupo Santander.

La cadena de supermercados Dia, con sucursales en Luján y distintas ciudades del país, inició un proceso para encontrar un comprador o incorporar un socio estratégico para su operación en la Argentina.

Según trascendió, la empresa encomendó al banco Santander la búsqueda de posibles interesados, aunque desde la firma evitaron confirmar la información. «Desde Grupo Dia no hacemos comentarios sobre rumores de mercado ni valoramos especulaciones», indicaron ante una consulta periodística.

Dia nació en España, tiene su sede en Madrid y actualmente pertenece al fondo de inversión LetterOne, del empresario ruso Mijail Fridman. En la actualidad, el grupo opera únicamente en España y Argentina, donde la compañía es encabezada por Martín Tolcachir.

La empresa desembarcó en el mercado argentino a fines de la década de 1990 y hoy cuenta con más de 1.000 tiendas. Aproximadamente.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026