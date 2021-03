Tiene 104 años y recibió la vacuna contra el Covid

Su nombre completo es Francisca Casasus y se preparó temprano porque a las 12 tenía el turno en el Polideportivo Municipal para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El virus que azota al mundo, tuvo a Francisca encerrada en su casa pero siempre bien rodeada y cuidada por su numerosa familia.

Por eso es que hoy llegó al centro de vacunación de la misma forma; con la compañía de nietas, bisnietos, sobrinas y ahijadas.

Francisca fue recibida por todo el personal de salud, que además de darle la charla explicativa y aplicarle la vacuna, quisieron sacarse unas fotos por ser la protagonista del mediodía en el Polideportivo.

«Estoy muy contenta porque es como si no me hubiera vacunado. No sentí nada», dijo Francisca.

Y agregó: «Yo nunca tuve miedo. Veía por la televisión que cuando los vacunaban no pasaba nada, entonces pensé que no debe doler nada»

«Estoy muy contenta porque me atendieron muy bien y son todos muy amables. Yo siempre me cuidé, nunca salí a ningún lado y más allá de que me haya vacunado, me voy a seguir cuidando», aclaró.

Publicado el lunes 15 de marzo de 2021