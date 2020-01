Terminal: lo que pasó, lo que pasa… ¿Que pasará?

En plena campaña, y días después de haberse consumado la victoria, Leo Boto manifestaba su preocupación de lo que pasaba en la Terminal de Ómnibus de la ciudad y otros puntos de la zona turística.



En realidad, también se hacía eco de los reclamos de los vecinos; cualquier ciudadano de a pie, sabía y “ponía el grito en el cielo” por las irregularidades que allí se notaban: baños en estado lamentable, suciedad y abandono, falta de información para los visitantes, precios exorbitantes en locales que pagaban cánones irrisorios y no renovaban sus concesiones hacía más de diez años.



“Es la primera foto que tienen de nosotros cuando llegan a la ciudad”, manifestaciones recurrentes de un punto de la ciudad que es tan nombrado como el Hospital o el Basural.

Las casualidades no existen y la impunidad absoluta tampoco; cuando la tranquilidad de la media mañana de ese sábado se vio alterada por las fajas de clausura, las actas, funcionarios, inspectores municipales y policía trabajando en conjunto, no llamó la atención que los “propietarios” no se opongan al desalojo y que apenas se animen a alguna protesta que rápidamente fue desactivada.

¿Se la veían venir?¿Era estar hasta que alguien tome la decisión y retirarse sin chistar?

Lo cierto es que los que estuvieron más de 20 años a cargo de los negocios comerciales en la Terminal, fueron los mismos que se vieron llevar en carretilla la mercadería a sus camionetas. Un fiel reflejo del fin de una etapa.

“20 minutos para sacar la mercadería y cortamos la luz”, ordenaba Matías Lattaro a los inspectores, casi a las corridas, yendo de una punta a otra de la Terminal. Una medida que en un principio pareció un tanto invasiva y exagerada, hasta que se pudo ver la imagen de la desidia y viveza en su máxima expresión; cuando operarios de la Cooperativa Eléctrica desconectaron los medidores, los locales todavía seguían seguían teniendo luz. Si, también estaban enganchados del servicio eléctrico. Irregularidad que echó por tierra cualquier suspicacia con respecto a la orden del Secretario de Protección Ciudadana.

Con todos estos atenuantes, lo concreto hasta ahora, es que los locales siguen clausurados, y van a estar así por un buen tiempo. Sí habría que elegir entre un plan de adecuación para regularizar con los encargados anteriores o volver a llamar a licitación para que otros sean los responsables, la opción que ve más viable el Ejecutivo es la segunda. “Con los anteriores inquilinos no queremos saber más nada”, dijo un funcionario. Lo mismo va a pasar con el encargado anterior de “El Colonial”; de que además de tener una concesión floja de papeles, sub alquilaba el lugar. Otra explotación irregular que se terminó con la faja de clausura ese mismo sábado.

Con todo esto, los días posteriores en este punto neurálgico de la ciudad y tan cercano al circuito Histórico Basilical, han cambiado sensiblemente, por el solo hecho de hacer lo más básico, con lo poco que se tiene, pero que no se hacía; arreglo de cestos de basura, limpieza en las dársenas, el inicio de la refacciones en los baños, multas a las empresas de colectivos por imcumplir leyes de tránsito o hasta que los relojes den la hora después de varios años.

“Estamos en pleno proceso de pintura de dársenas, liberamos espacio con el nuevo estacionamiento de motos, muy pronto va a funcionar un destacamento de la Policía Local y ya tenemos funcionando dos terminales autoservicio de SUBE para que los pasajeros no se vean afectados por el cierre del locutorio”, explicó el Director de Tránsito y Transporte, Pablo Rabenna.

¿Cambios de imágen?¿Decisiones políticas?¿Marcar la cancha? Un poco de todo.



La política también se mueve con gestos, tanto de adentro hacia afuera, como los que se reciben del afuera para adentro.



Las señales de un cambio de rumbo están bien claras; ideas, proyectos, indicios de una nueva gestión que el tiempo dirá si es el adecuado y el propicio para una ciudad que sufre problemas estructurales muy graves.



Por lo pronto, las páginas del diario de hoy dicen que esta decisión puntual de terminar con los negocios irregulares y la puesta en valor de la Terminal de Ómnibus, ha tenido alto impacto positivo y aceptación dentro del común de la gente.



Sin dudas, un espaldarazo importante para la próxima medida rutilante que tenga en proyecto el Gobierno de Boto. ¿Cual será?.

Publicado el martes 28 de enero de 2020