Tercer encuentro de “Todas las voces” en el Complejo Udaondo

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026

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Será el sábado 4 de julio, con entrada libre y gratuita. Se llevará a cabo un nuevo recorrido participativo en los que dialogarán el patrimonio, la literatura y la memoria social de Luján.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita al tercer encuentro del proyecto “Todas las voces”, que se realizará el sábado 4 de julio a las 15:30. Esta nueva edición se titula “Intereses en juego: Siglo XIX, mujeres federales y unitarias”, y estará a cargo de Mariángeles Arnaiz y Nora Pampin. Dicha propuesta forma parte de la agenda de actividades del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Destinado al público general, el proyecto “Todas las voces” busca promover la reflexión colectiva sobre la historia local, desde perspectivas inclusivas y contemporáneas, fortaleciendo el vínculo entre comunidad y museo.

El ciclo consta de ocho encuentros, que se realizan el último sábado de cada mes, con diferentes ejes temáticos. Allí, a través de recorridos guiados, lecturas situadas, instancias de intercambio a partir de propuestas de escritura y reflexión colectiva, se busca promover una experiencia cultural participativa, donde los y las asistentes serán sujetos activos en la construcción de sentido sobre la historia de Luján.

El cuarto encuentro se realizará el sábado 29 de agosto.

Publicado el miércoles 1 de julio de 2026