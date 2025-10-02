Tenis: Martina Capurro volvió a consagrarse en la Copa Ciudad de Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Las competencias sumaron 15 puntos en el ranking de la Women’s Tennis Association

El Municipio de Luján informó que con un gran nivel organizativo y deportivo, finalizó este domingo el segundo torneo de tenis ITF W15 Copa Ciudad de Luján, que se disputó durante la última semana en las canchas de polvo de ladrillo del Luján Tenis Club.

“Estamos muy felices con el resultado de esta nueva edición de la Copa Ciudad de Luján, que nos permitió disfrutar de grandes jugadoras internacionales y un tenis de alto nivel. Hemos puesto lo mejor para que durante las dossemanas que duró la competencia las deportistas se sintieran como en casa y se llevaran el mejor recuerdo de una plaza que se va consolidando como una referencia en el circuito. Agradecemos a la ITF, la AAT, la empresa Tennium y el Luján Tenis Club por seguir confiando en nosotros”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

El torneo tuvo como protagonista saliente a la argentina Martina Capurro Taborda, quien se consagró por segunda semana consecutiva en singles, tras vencer en la final a la chilena Fernanda Labraña por 3-6, 7-6 y 6-4. La tenista oriunda de Avellaneda sumó así su décimo título ITF, el tercero de la temporada 2025.

En tanto, la dupla conformada por la argentina Luciana Moyano y la ecuatoriana Camila Romero, que habían sido subcampeonas la semana pasada, lograron quedarse con el título de dobles al imponerse a Fernanda Labraña y la argentina Justina González con parciales de 6-4 y 6-4.

Por su parte, la joven tenista lujanense Mía Brayotta cayó con la brasileña Julia Konishi, 800 en el ranking, tras batallar durante más de dos horas y media. No obstante, redondeó una gran competencia y logró sumar puntos para la clasificación de la WTA.

“El balance es súper positivo en todo sentido. Es el quinto año consecutivo que tenemos la posibilidad de tener este tipo de competencia en Luján y tenemos la satisfacción de haber estado a la altura de la exigencia. Agradecemos al Intendente Leonardo Boto y a su equipo por el apoyo permanente y a la empresa Tennium, de Martín Jaite, que este año se sumó a la organización”, valoró por su parte el Director de los torneos, Matías Silvano.

Ambos torneos fortalecieron la consolidación de Luján como sede de competencias internacionales de tenis. En este sentido, convocaron a más de 100 jugadoras de países como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Rusia, entre otros.

Las competencias repartieron 15.000 dólares en premios y sumaron 15 puntos en el ranking de la Women’s Tennis Association (WTA).

Supervisados por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y avalados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), los torneos fueron organizados por la empresa Tennium y el Luján Tenis Club, con el apoyo del Municipio de Luján.

Publicado el jueves 2 de octubre de 2025