Tenis: el correntino Carlos Zárate se consagró en el M25 de Luján

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Con un gran nivel deportivo y calidad organizativa, finalizó este domingo el IEB+ Luján Open, un torneo internacional que forma parte de la IEB+ Argentina Open Series y que continúa posicionando a la ciudad en el mapa de los grandes eventos deportivos.

“Seguimos consolidando a Luján como una plaza importante en el calendario anual del tenis profesional, con un torneo internacional que nos permite disfrutar de grandísimos jugadores. Llegamos a la quinta edición consecutiva y eso no es casualidad, es fruto de un trabajo serio, sostenido y articulado con las instituciones del sector. Así que agradecemos a la ITF, la AAT, la empresa Tennium y a nuestro querido Luján Tenis Club por seguir confiando en nosotros y construyendo esta propuesta”, valoró el Intendente Leonardo Boto, que estuvo presente en la final del torneo.

El torneo tuvo como protagonista saliente al correntino Carlos Zárate (528 del ranking ATP), que conquistó en Luján su primer torneo profesional al imponerse al tenista de Lobos Lucio Ratti con parciales de 6-2 y 6-2.

En tanto, la dupla conformada por Luciano Ambrogi y Máximo Zeitune logró quedarse con el título de dobles tras vencer a Lucio Ratti y Dante Pagani por 6-4 y 7-6, en una final que tuvo en cancha a cuatro jugadores nacionales.

Por otra parte, las canchas de polvo de ladrillo del Luján Tenis Club vieron el debut absoluto de los jóvenes lujanenses Juan Ignacio Oyhagaray y Nicolás Guitart, de 17 años de edad.

“Estamos muy contentos por cómo se desarrolló el torneo y por el gran nivel de tenis que pudimos disfrutar los lujanenses, con jugadores en cancha que pronto van a estar compitiendo en Roland Garros. Es un lujo tener este tipo de competencia en el distrito, porque además nos permite potenciar a los chicos más jóvenes con una competencia de roce internacional. Agradecemos el apoyo del Municipio para que todo saliera de la mejor manera”, valoró por su parte el Director del torneo, Matías Silvano.

La competencia contó con la participación de más de 50 deportistas de países como Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, España y Bélgica, entre otros.

El IEB+ Luján Open repartió 30.000 dólares en premios y otorgó 25 puntos para el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El torneo fue supervisado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), avalado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y organizado por la empresa Tennium y el Luján Tenis Club, con el apoyo del Municipio de Luján.

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026