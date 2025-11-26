TeleMedicina: el servicio de atención médica gratuita creció un 60%

Se trata de una modalidad que busca ser el primer canal de atención de la ciudadanía antes de acudir al Hospital o al Centro de Salud Primaria de referencia, para brindar la posibilidad de que los médicos lleguen de forma remota a los hogares de Luján.

En el 2024 la aplicación se descargó 576 veces, mientras que en 2025 ese número se elevó a 832, representando un 45%. Mientras que las personas atendidas pasaron de 946 a 1563, aumentando un 60% de un año a otro.

El servicio cuenta con un equipo de profesionales conformado por tres médicos clínicos y un pediatra. Se pueden realizar consultas sobre distintas patologías como diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, alergias, erupciones, síndrome gripal, dolor menstrual, entre otras, para luego obtener un diagnóstico y la medicación pertinente a través de una receta digital.

En caso de que la patología consultada requiera otro tipo de atención, los médicos realizarán la derivación de la consulta al centro de salud indicado.

Cabe destacar que el servicio de TeleMedicina no funciona como un medio de atención de urgencias, sino que se otorgarán con anterioridad entre 25 y 30 turnos diarios, de lunes a viernes de 14 a 20 horas.

Para descargar la aplicación del servicio, se encuentra disponible un simple instructivo en el siguiente enlace: https://sistemas.lujan.gov.ar/Telemedicina.pdf.