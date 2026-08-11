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Tarjeta de Beneficios Elegí Luján: Cómo se pueden adherir vecinos y comercios

Economía

Detalles.



Publicado el martes 11 de agosto de 2026

El Municipio de Luján informó que continúa acompañando a los comercios locales con la Tarjeta de Beneficios Elegí Luján, un programa que tiene el propósito de potenciar las ventas de más de 120 emprendimientos locales a través de descuentos y beneficios otorgados en días específicos de la semana.

A través de una credencial plástica, que deberá ser presentada al momento de la compra junto al DNI, los vecinos y vecinas de Luján podrán acceder a distintas promociones en los locales adheridos al programa. La tarjeta es gratuita y no requiere de gastos de mantenimiento, no tiene vencimiento y no opera con dinero.

Para solicitarla, los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGKFEPrKN8j2cGQn-HLWdem9fkaljw7vT4Ulguhvclo1thsg/viewform?edit_requested=true

Cuando la tarjeta esté lista para ser retirada, el equipo de Elegí Luján enviará un mensaje de WhatsApp a través del 112298 9003.

El listado con todos los comercios adheridos al programa de Beneficios se puede encontrar en el siguiente link: https://sistemas.lujan.gob.ar/tarjetaBeneficios/buscador/index.php y en las redes sociales @elegilujan.

En el caso de los comercios, el beneficio está dirigido a todos los rubros. Los locales que quieran participar, podrán elegir el descuento que desean ofrecer, el día y el método de pago. Además, serán individualizados con la señalética que visibiliza su adhesión al programa. También contarán con la publicidad del beneficio en el sitio web www.elegi.lujan.gob.ar y en todas sus redes sociales, como Facebook e Instagram.

Para adherirse al programa, deberán realizar una preinscripción a través del siguiente formulario: https://sistemas.lujan.gob.ar/tarjetaBeneficios/formulario/index.php

Allí deberán indicar el nombre del comercio, datos de contacto, rubro, dirección, redes sociales y logo.

Las y los interesados podrán obtener más información comunicándose al teléfono fijo 02323 420453, por WhatsApp al 11 2298 9003, por mail a través de produccionycomerciolujan@gmail.com o dirigiéndose a la Oficina 4 de la Dirección de Producción y Comercio (Belgrano 1250).

Publicado el martes 11 de agosto de 2026

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