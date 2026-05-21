“Talleres y Cultura a la Plaza” llega a Open Door

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El Municipio de Luján informó que invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada de “Talleres y Cultura a la Plaza”, un evento recreativo para toda la familia que se realizará el sábado 23 de mayo de 15:30 a 17:30 horas en la Plaza 1° de Mayo de Open Door (Santa Fe y Corrientes).

“Cuando la cultura sale al encuentro de la comunidad, la plaza deja de ser solo un espacio público para convertirse en un lugar de pertenencia, participación y encuentro. Con cada taller, cada actividad y cada jornada compartida, construimos una ciudad más cercana, con más oportunidades, más acceso y más comunidad en cada barrio”, expresó la Coordinadora de los Talleres Culturales, Julieta Umezawa.

Con el propósito de llevar la cultura al barrio, a lo largo de la tarde se desarrollarán diversas propuestas de talleres y actividades artísticas como Arte Comunitario, a cargo de Majo Mercadal; Ballet y clase de Folklore, a cargo de Rita Roldán; Creatividad y Memoria, a cargo de Sandra Mónaco; Teatro, a cargo de Carlos Scappatura; y Canto Colectivo a cargo de Vane González.

“Talleres y Cultura a la Plaza” es una política pública que busca acercar la oferta cultural a través de Talleres Culturales fomentando el encuentro en las plazas, que son el corazón de cada barrio.

Cabe destacar que el evento está sujeto a las condiciones climáticas del día, por lo que se suspende en caso de lluvia.

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026