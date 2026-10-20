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Suteba Multicolor convoca a un paro docente este miércoles

educacion

Profundizará esta semana las protestas.



Publicado el martes 20 de octubre de 2026

Un sector de los docentes bonaerenses profundizará esta semana las protestas contra el aumento salarial ofrecido por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Suteba Multicolor anunció un paro provincial para este miércoles 21 de octubre y convocó a una movilización para el jueves.
La agrupación rechazó el incremento salarial del 6%, distribuido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre, al considerar que resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
La medida se llevará adelante en oposición al acuerdo alcanzado por la Provincia con la mayoría de los gremios docentes. Con el paro y la movilización, el sector buscará visibilizar el malestar por la política salarial bonaerense y reclamar una recomposición que permita recuperar los salarios.

Publicado el martes 20 de octubre de 2026

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