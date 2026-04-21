SUTEBA Luján presentó reclamo en Anses en defensa del IPS y la jubilación

Publicado el martes 21 de abril de 2026

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Este lunes 20 de abril desde SUTEBA LUJÁN,nos movilizamos junto a la CTA-T y UEB LUJÁN a la sede distrital de la ANSES para reclamar al organismo dependiente del gobierno nacional la inmediata devolución de los fondos jubilatorios retenidos que corresponden al IPS y por ende a todxs lxs trabajadorxs de nuestra provincia.

Lxs trabajadorxs de la Educación defendemos nuestra JUBILACIÓN y exigimos al Gobierno Nacional que pague la deuda que mantiene desde diciembre del 2023 con el IPS que ya supera los 2 billones de pesos.

Denunciamos al Gobierno Nacional y la ANSES porque violan la normativa vigente que obliga a la transferencia de fondos al IPS y que pertenecen a lxs bonaerenses.

Asimismo denunciamos que este accionar del Gobierno Nacional encubre el intento de avance hacia cambios en las condiciones de acceso a la jubilación que ponen en riesgo los derechos de actuales y futurxs jubiladxs .

Frente a estás políticas de ajuste profundizamos nuestras acciones conjuntas por la defensa irrestricta de la Caja Provincial IPS y de un sistema previsional público, solidario y de reparto.

SUTEBA LUJÁN

Publicado el martes 21 de abril de 2026