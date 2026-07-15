Suteba convocó a un paro que afectará el regreso a clases

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026

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Después de las vacaciones de invierno.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) anunció un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto, fecha prevista para el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue aprobada durante un plenario del gremio y forma parte de un plan de lucha que incluye una jornada nacional de protesta de 48 horas, una Marcha Federal Educativa y distintas acciones sindicales en todo el país.

Además del paro, Suteba resolvió impulsar la convocatoria a una medida de fuerza conjunta con las centrales sindicales y ratificó su rechazo a las políticas educativas del Gobierno nacional, así como a los proyectos de reforma laboral, previsional y a la denominada Ley de Libertad Educativa.

De concretarse la medida, el inicio de las clases luego del receso invernal podría verse afectado en numerosas escuelas bonaerenses, aunque resta conocer el nivel de adhesión que tendrá la convocatoria en cada distrito.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026