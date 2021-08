Supervisaron las obras del nuevo puente de Olivera

La Municipalidad de Luján informó que el Intendente Leonardo Boto y su par de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, junto al Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, supervisaron este martes el avance de las obras de construcción del nuevo puente de la localidad de Olivera -que ya se encuentra en la etapa final de montaje de vigas y construcción de la carpeta asfáltica-.

La obra apunta a aumentar la capacidad de evacuación de los caudales, facilitar el escurrimiento de aguas y contribuir a la mitigación de inundaciones.

En este sentido, tras la finalización de la estructura de sostenimiento, esta semana comenzó el montaje de vigas sobre las cuales luego se construirá la carpeta asfáltica de rodamiento.

El Gobernador se refirió al Plan Integral de Obras de la Cuenca del río Luján y señaló que “se trata de una obra muy importante que muestra la Provincia y la Argentina que queremos, y la estamos haciendo en plena pandemia porque estamos vacunando a todos los bonaerenses”.

“Los trabajos para mitigar inundaciones son obras muy caras que no pueden encarar ni un Municipio ni la Provincia, hay que conseguir crédito. Es una obra de 200 millones de dólares que Macri y Vidal anunciaron con fanfarrias, pero la realidad es que la encontramos con un avance de apenas el 3 por ciento. Una obra que como tantas de la provincia que se abandonó porque se conformaron con publicitarla. Pero como el crédito no se usó, se cayó, y tuvimos que volver a negociarlo y levantarlo. Queremos que el río Luján no genere temor cada vez que aumenta el caudal del agua, por eso vamos a construir 11 puentes nuevos y vamos a ensanchar el cauce del río. Es una obra que no se prometió pero que estamos haciendo y hoy todos los vecinos ven las máquinas trabajando», completó el mandatario.

La visita se realizó previo a la entrega del decreto de habilitación definitiva del nuevo Parque Industrial “Julio Steverlynck” -que tuvo lugar en horas de la tarde en la localidad de Jáuregui-, y también contó con la participación del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, el Secretario de Asuntos Municipales, Santiago “Lalo” Rébora, y los precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos, Daniel Gollán y Victoria Tolosa Paz.

Publicado el jueves 5 de agosto de 2021