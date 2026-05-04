Suman nuevos trámites al portal Luján Inteligente

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026

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Con el objetivo de modernizar y simplificar los procesos administrativos, en el año 2025 el Municipio de Luján lanzó la nueva plataforma web “iLuján”, el portal de trámites digitales que permite a la comunidad realizar gestiones de forma ágil, simple y segura desde cualquier dispositivo.

En los pasados días, se incorporaron nuevos trámites a dicho Portal único de trámites Luján Inteligente, con el objetivo de simplificar procesos y facilitar el acceso de la comunidad a los servicios municipales.

Los nuevos trámites disponibles son: Adhesión de Tasas Rurales, Denuncia Defensa al Consumidor, Alta de Proveedores, Registro de Aplicadores de Agroquímicos, Registro para instalación de antena de radiocomunicaciones e Instalación de estructuras soporte de antenas de radiocomunicaciones.

Para utilizar la plataforma, las personas deben registrarse por única vez con su identidad digital iLuján. A partir de esa inscripción, pueden iniciar y gestionar trámites en línea como personas físicas o en representación de una organización. En este último caso, primero deberán crear su identidad digital y luego seleccionar el trámite “Registro de persona jurídica”.

La incorporación de estas nuevas gestiones forma parte del proceso de modernización y transformación digital que lleva adelante el Municipio, orientado a centralizar trámites, reducir tiempos administrativos, mejorar el seguimiento de cada expediente y fortalecer la trazabilidad de las presentaciones.

El portal se encuentra disponible desde la sección “Realizá tus trámites” del sitio web oficial del Municipio (www.lujan.gob.ar). Allí, la comunidad puede ingresar, registrarse y consultar las gestiones habilitadas para iniciar sus trámites de manera digital.

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026