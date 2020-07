Subdirectora de Discapacidad: «La idea es que la ciudad de Luján sea inclusiva»

La Subdirectora de Discapacidad, Analia Suárez, se refirió al trabajo que vienen desarrollando desde el área y explicó que vienen haciéndolo en horario reducido pero todos los días este sector municipal se encuentra abierto de 08.00 a 13.00 horas. Detalló que continúan llevando a cabo todas las gestiones que los vecinos demanden, y dio como ejemplo el Certificado de Discapacidad. «Es importante recordar para la población que estos certificados únicos de discapacidad aquellas personas que ya lo tienen y cuentan con esa certificación y se les vence en este año, la Agencia Nacional de Discapacidad generó una prórroga y está cubierta desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Se le genera automáticamente una prórroga por un año. Por ejemplo aquellos que se le venció el 14 de julio, o el 10 de febrero del 2020 la prórroga va a pasar al 10 de febrero del 2021», detalló.

-Documentación para el certificado:

El solicitante debe presentar el documento y copia del mismo, DNI, aclaró que para evitar la circulación pueden enviar a un familiar a realizar el trámite. Con esa documentación se puede retirar las planillas para iniciar el trámite. «Las juntas evaluadoras se realizan de manera no presencial, esto regulado por región sanitaria séptima, se hace por videollamada. Vamos evaluando en función de la disponibilidad de la familia, del usuario, que pueda pasar por la junta evaluadora», puntualizó.

La oficina se encuentra en la calle Colón 1177, es el teléfono es 4-33500 y reiteró que están atendiendo de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas.

– Ciudad inclusiva:

«Hemos presentado un proyecto para trabajar en conjunto con obras públicas y servicios, la idea es que la ciudad de Luján sea inclusiva, de manera general no. Hay muchas barreras arquitectónicas que dificultan la vida cotidiana de las personas que tienen alguna discapacidad. Hay distintos tipos de barreras pero la urbanística en Luján es bastante grosera. Tenemos personas que se trasladan en sillas de ruedas y lo tienen que hacer por la calle, sin la posibilidad de hacerlo en una vereda con la seguridad que deberían tener. Las esquinas de Luján hay algunas que tienen rampas, pero hay algunas que se han construido tiempo atrás pero están muchas deterioradas. En muchas esquinas no hay, las veredas prácticamente destruidas, a veces para un ciudadano cualquiera no les genera una dificultad pero una persona si tiene que trasladarse con una silla de ruedas, un pequeño desnivel genera una dificultad», destacó y agregó que estas barreras deben ir desapareciendo.

Por lo que, expresó que lo que proponen es en principio es generar senderos inclusivos en la zona céntrica para luego trasladarlo a las localidades, senderos que comuniquen las instituciones principales de la ciudad. Como así también espacio de recreación.

Publicado el jueves 16 de julio de 2020