Solicitan información sobre Gustavo Córdoba y su relación con el Ejecutivo

Los concejales del Interbloque de Cambiemos, presentaron un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo sobre el Arquitecto Gustavo Córdoba. En el comunicado señalan que esta persona ha estado involucrada en actividades oficiales del Departamento Ejecutivo, así como también quien el intendente Leonardo Boto habría asignado algunas tareas especiales de carácter oficial.

Los considerando del proyecto del bloque Juntos por el Cambio:

Que el 28 de noviembre de 2019, en su condición de intendente electo y al anunciar la composición de su gabinete, el actual jefe comunal informó que el Arq. Gustavo Córdoba sería designado como secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Luján a partir del 10 de diciembre de 2019.

Que sorpresivamente, el día antes de asumir la nueva gestión municipal, se hizo público que el Arq. Gustavo Córdoba no formaría parte del gobierno local, y que su lugar sería ocupado por el Arq. Carlos Saraceno.

Que únicamente se hizo mención, sin demasiados detalles, a una “incompatibilidad de funciones” que afectaba al Arq. Gustavo Córdoba.

Que tal situación estaba claramente configurada por el hecho de que el Arq. Gustavo Córdoba ocupa un cargo de conducción, como personal jerárquico, en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda., lo cual es de público conocimiento, y hasta comunicado por esa empresa en sus informes de Memoria y Balance anuales.

Que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. es, sin dudas, la principal prestadora de servicios y realizadora de obras contratada por la Municipalidad de Luján, seleccionada en forma directa (de acuerdo a lo previsto en el artículo 132, inciso 4, de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires – Decreto Ley N° 6.769/58 y sus modificatorias) o como resultado de procedimientos licitatorios.

Que en tales procesos de selección, por la naturaleza de los servicios y las obras contratadas, interviene la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, ya sea en la elaboración de las bases y condiciones de la contratación y en la evaluación de las eventuales ofertas, como en el control de la ejecución de los trabajos adjudicados y en la autorización de los pagos correspondientes.

Que, siendo secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos quien también ocupa un cargo jerárquico en la prestadora, la incompatibilidad resulta flagrante, con graves riesgos para la preservación de los intereses públicos de la Municipalidad de Luján.

Que, no obstante haber sido confirmada la no designación del Arq. Gustavo Córdoba en el gabinete del intendente Leonardo Boto, trabajadores municipales de distintas áreas afirman que es asidua la presencia del citado profesional en diferentes dependencias, sobre todo en el Taller N° 1, y que incluso con frecuencia supervisa trabajos públicos e imparte instrucciones al personal de la Comuna.

Que este comportamiento del Arq. Gustavo Córdoba suele ocurrir, por ejemplo, en el área de Servicios Sanitarios, en la que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda. tiene intereses directos, pues es la prestadora contratada para la provisión de agua potable en la localidad de Torres y para el mantenimiento de diferentes bombas de aguas y cloacas; y porque nunca ha ocultado su pretensión de hacerse cargo de ese servicio –junto con el de la explotación de la red cloacal– en todo el Partido de Luján.

Que, como si eso no fuera suficiente, con fecha 3 de enero de 2020 la propia oficina de Prensa municipal emitió un comunicado informando que el intendente Leonardo Boto había mantenido una reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, pudiendo observarse en la fotografía de ilustración que en ese encuentro estuvo presente el Arq. Gustavo Córdoba, sin que se difundiera en qué carácter estaba allí.

Que en estos últimos días incluso distintos dirigentes sindicales de los trabajadores municipales han denunciado que fueron llamados telefónicamente por el Arq. Gustavo Córdoba, quien habría manifestado –no siempre con buenos modos– que intervenía a solicitud del intendente Leonardo Boto, buscando una solución al conflicto generado por la propia gestión local por su incumplimiento con los aumentos salariales comprometidos al personal comunal.

Que todo ello configura un comportamiento notoriamente irregular, tanto por parte del Arq. Gustavo Córdoba como de la gestión municipal que encabeza el intendente Leonardo Boto, ya que la situación de incompatibilidad de intereses no cesa por el hecho de que el citado profesional no ocupe un cargo en la estructura municipal, ni porque no perciba una renta por parte de la Municipalidad, ni porque no tenga designación alguna de ninguna naturaleza.

Que tal incompatibilidad queda configurada por la visible influencia que el Arq. Gustavo Córdoba ejerce en decisiones y acciones del gobierno comunal del intendente Boto.

COMUNICACIÓN

Artículo 1°: Requiérese al Departamento Ejecutivo que informe a este Honorable Concejo Deliberante en qué carácter desde el 11 de diciembre de 2019 el Arq. Gustavo Córdoba ha asistido a dependencias municipales, supervisado tareas del personal comunal, impartido instrucciones a trabajadores del Municipio, participado de reuniones del intendente Leonardo Boto con funcionarios nacionales e intervenido en la relación del gobierno local con los sindicatos que representan a los trabajadores de la Comuna.

Artículo 2°: Conmínase al Departamento Ejecutivo a que en forma inmediata haga cesar cualquier intervención o ejercicio de influencia del Arq. Gustavo Córdoba en decisiones o acciones de la Municipalidad de Luján, debido a su condición de personal jerárquico de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda., y a la notoria incompatibilidad de intereses entre ambas condiciones.

Artículo 3°: De forma.

Publicado el jueves 13 de febrero de 2020