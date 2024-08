SOBRE LAS DECLARACIONES DE LA CONCEJAL MONZÓN: ¿LUJÁN ESTÁ SITIADO POR EL NARCOTRÁFICO?

Hace ya varios años que venimos advirtiendo que la situación de inseguridad en Luján es insostenible. El aumento de los robos y la violencia hacen que la vida de los vecinos haya cambiado para mal, mientras que las autoridades municipales y provinciales hacen oídos sordos. Pedimos un plan de seguridad, un intendente a la altura de las circunstancias y el reconocimiento de la emergencia en la que nos encontramos. Mientras tanto, seguimos sin respuestas. Todo esto, no es nuevo.

Lo que sí es tristemente novedoso es un hecho ocurrido días atrás. La concejal botista Andrea Monzón fue allanada en su propiedad producto de hechos de violencia protagonizados por un familiar. Debido a esto, la concejal se refirió a la situación de inseguridad y narcotráfico de su barrio en un medio periodístico, en el que declaró que “es la droga, en cada cuadra un transa” y que “hay violencia, violan, matan, desvalijan las casas completas y la policía no hace nada”. Nos alarma escuchar a una concejal oficialista exponiendo graves delitos, porque denota que conoce datos que deben ser denunciados ante la justicia, lo cual en caso de no hacerse constituiría una falta a sus deberes como funcionario público.

También nos indigna que la inacción política y la desidia del intendente Leonardo Boto ante la inseguridad en Luján haya alcanzado tales niveles de naturalización y normalización por parte de sus propios funcionarios y adherentes. ¿Esto demuestra complicidad política con la delincuencia?

Nosotros no nos vamos a resignar a la conurbanización de Luján. Por todo esto, desde los interbloques de concejales de la Unión Vecinal y del Pro: • Vamos a pedirle explicaciones a Andrea Monzón. • Vamos a solicitar información a la justicia respecto de la situación de inseguridad y narcotráfico en los barrios a los que la concejal se refirió.

Vamos a citar al Secretario de Protección Ciudadana Daniel Domínguez al Concejo Deliberante para dar explicaciones.

Vamos a seguir exigiendo al intendente Leonardo Boto que se haga cargo del desastre al que llevó a Luján.

Matías BRATICEVIC CULACCIATI; Camila DÍAZ; María de la Paz ELÍAS; Francisco GIACCAGLIA; María Alejandra JUÁREZ; Agustín MUSSO; Andrés SALVATTO.

Publicado el miércoles 7 de agosto de 2024