Siror: “El Departamento Ejecutivo se adueña del presupuesto del Concejo Deliberante”

En el marco de la sesión ordinaria número dos del Concejo Deliberante, el edil Cesar Siror planteó una serie de problemas que presenta el cuerpo de deliberativo. En ese sentido, comenzó y dijo: “Hoy no tenemos copia papel del desarrollo de esta sesión”.

“Lo que está ocurriendo en esta sesión es un hecho gravísimo, no tenemos copias por una dificultad que el Departamento Ejecutivo se adueña del presupuesto del Concejo Deliberante y de las propiedades de este cuerpo colegiado”, resaltó.

Señaló que esto no tiene precedentes. Además, agregó que el Departamento Ejecutivo tiene preso a este cuerpo. Y mencionó que no tienen acceso a internet, a las resoluciones, ordenanzas. Por lo que, definió que “no hay agua en el dispenser, no hay papel higiénico en el baño”.

Por otro lado, señaló que es prioridad comenzar con los plenarios los viernes que no hay sesión. El Presidente Fernando Casset adhirió a las palabras del concejal Cesar Siror.

El concejal de Cambiemos, Carlos Pedro Pérez, tomó la palabra y dijo: “Por ley el concejo deliberante no puede superar el 3 por ciento del presupuesto municipal”. Asimismo, señaló que el gasto del cuerpo legislativo supera ampliamente ese tres por ciento. En cuanto a las fotocopias, indicó que las dietas de los ediles están en condiciones de pagar dos juegos de fotocopias.

“Nosotros también vamos a hacer un esfuerzo y las fotocopias la vamos a realizar nosotros, pero ustedes también hagan un esfuerzo”, apuntó Federico Guibaud sobre el oficialismo y resaltó la ampliación de los cargos políticos.

Publicado el lunes 11 de marzo de 2019