Sin acuerdo salarial, los trabajadores municipales inician un paro por tiempo indeterminado

Los Sindicatos Municipales anunciaron esta tarde un paro por tiempo indeterminado, a partir de la medianoche, luego de rechazar una nueva propuesta por parte del Ejecutivo, en la reunión de hoy a las 14 hs. Además realizará una movilización mañana a partir de las nueve de la mañana frente al Palacio Municipal.

Los Gremios no aceptaron la nueva oferta del Gobierno Municipal que consiste en el pago del 25% no remunerativo, no acumulativo junto con el sueldo de cada mes. La propuesta también resalta que si a la fecha de la liquidación del aguinaldo no se hubiera incorporado el 25% al básico, calcularlo como si estuviera incorporado.

La respuesta de los tres sindicatos fue la negativa, ya que argumentan que más allá de buena predisposición al diálogo, la propuesta de acuerdo salarial no satisface a los trabajadores, ya que no cumple con lo acordado en el Acta Acuerdo del día 21 de Marzo de 2019, que es de cumplimiento obligatorio por parte del Municipio.

Publicado el lunes 10 de febrero de 2020