Siguen trabajando por un corte programado de agua en la zona céntrica
Jueves.
Debido a una rotura en el troncal principal de suministro que alimenta el tanque, y a tareas de reparación en el Pozo N° 3, nos vemos obligados a interrumpir el funcionamiento de los pozos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la zona céntrica.
El corte de servicio se extenderá desde las 05:00 hasta las 14:00 horas, momento en que se prevé restablecer el suministro.
Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión de los vecinos mientras trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible.
Publicado el jueves 2 de octubre de 2025