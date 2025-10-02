Jueves 2 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 22°C
  • H: 46%
  • P: 1019
  • V: Este Noreste

Siguen trabajando por un corte programado de agua en la zona céntrica

Publicado el jueves 2 de octubre de 2025

Debido a una rotura en el troncal principal de suministro que alimenta el tanque, y a tareas de reparación en el Pozo N° 3, nos vemos obligados a interrumpir el funcionamiento de los pozos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la zona céntrica.

El corte de servicio se extenderá desde las 05:00 hasta las 14:00 horas, momento en que se prevé restablecer el suministro.

Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión de los vecinos mientras trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible.

