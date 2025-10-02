Siguen trabajando por un corte programado de agua en la zona céntrica

Publicado el jueves 2 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Debido a una rotura en el troncal principal de suministro que alimenta el tanque, y a tareas de reparación en el Pozo N° 3, nos vemos obligados a interrumpir el funcionamiento de los pozos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la zona céntrica.

El corte de servicio se extenderá desde las 05:00 hasta las 14:00 horas, momento en que se prevé restablecer el suministro.

Pedimos disculpas por las molestias y agradecemos la comprensión de los vecinos mientras trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible.

Publicado el jueves 2 de octubre de 2025