Sábado 1 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 18°C
  • H: 77%
  • P: 1013
  • V: Sur

Siete muertos en un trágico choque frontal sobre la Ruta 192

Detalles.



Publicado el sábado 1 de agosto de 2026

Un gravísimo accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta Provincial 192 y dejó un saldo de siete personas fallecidas. Por causas que son materia de investigación, un Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz de la empresa Tres Arroyos, que circulaba sin carga. Así informaron las autoridades a Lujan en Línea.

Como consecuencia del violento choque, siete ocupantes del automóvil murieron en el lugar. El octavo ocupante fue asistido por los servicios de emergencia.

En tanto, los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

Las autoridades trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el siniestro.

Publicado el sábado 1 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.