Sica sigue recorriendo barrios de Luján

Juan Cruz Sica Precandidato a Concejal por el partido «UNITE» sigue recorriendo barrios de Luján.

En el barrio La Loma se reunió con Estela Ruiz Presidenta sociedad de fomento.

En el barrio Ameghino con José Amado que

mantiene un comedor con su sobrina.

Su lucha por los zanjeos que no están hechos, los tanques de agua que les roban, las manijas de cobre. Además comentó que viven tres familias y tienen necesidades.

Amado trabaja de constructor.

Dijo que «La calle José Ingenieros está asfaltada, el resto de las calles es todo baches» según lo informado por Sica en el barrio Ameghino.

También se conectó con un comerciante del barrio Santa Elena: «Hola Juan Cruz, mirá más o menos vi por arriba lo que vos públicas, el problema que tienen los comerciantes el mayor grave problema es uno solo querido, los mayoristas, o son mayoristas o son minoristas no pueden venderle a la gente al mismo precio que le venden a los negocios porque si vos vas a comprar una gaseosa a una distribuidoras te lo cobra 50 pesos y si voy yo y compró tres packs y me lo vende a 50 pesos es para él el negocio, me entendés entonces nos hacen enfrentar con la gente y así se va deteriorando todos los días más el negocio del barrio, no hay control. A Nadie le importa, están todos iguales, no uno todos iguales pero bueno no pasa nada está complicado» dijo Osvaldo Fabian Pastorino, según lo informado por Sica.

Publicado el domingo 8 de agosto de 2021