Sergio Almada: «Los concejales pensaron en la gente»

Luego de la aprobación de la reconversión del basural municipal, Luján en Línea dialogó con Sergio Almada, Presidente de la Sociedad de fomento del barrio San Pedro, que está situado cerca del lugar.

Consultado sobre cómo tomó la decisión, expresó: «Con esperanza, porque anoche se aprobó el traspaso de tierras del Estado al Municipio para la reconversión del basural donde se pondrá la planta de reciclado. Siempre nos chocábamos con el tema de no tener el espacio físico y para poner reconvertirlo. Y empezar a a dar vuelta la hoja del basural a cielo abierto más grande, lo que veníamos buscando hace mucho, con diferentes ordenanzas».

Aunque aclaró que «Aún no está hecho. Está en manos del Ejecutivo gestionar. Es lo que necesitaba el Gobierno para la promesa que había hecho, pero llevará tiempo y trabajo. Participaremos en la comisión de seguimiento. Nosotros queremos que esto funcione, pero que se haga bien».

Sin embargo, «Es un paso importante. En su momento Juan Carlos Juárez hizo una ley en Diputados, para la apropiación de las tierras, después de su aprobación fuimos al Senado, pero la ex Gobernadora Vidal dijo que no pagaba apropiaciones y volvió a Diputados y ahí quedó. Hoy tenemos las tierras cedidas, sin costo para el Municipio, todo financiado y pagado por Nación. No podemos perder eta oportunidad».

«El basural hoy tratan de mantenerlo apagado, en lo posible. El fin de semana a vece se incendia, como siempre. Pero creo que ya con la herramienta municipal (después de 31 años) trabajando ahí, no dependiendo de una empresa, es un aliento para que lo mantengan medianamente apagado hasta que se ejecute toda la obra», agregó.

«Todos los concejales que participaron de la sesión se pusieron los pantalones largos y sacaron este tema adelante pensando en la gente, no en internas partidarias ni en que un intendente u otro se lleve el cartel de que solucionó el problema del basural. Ahí se demuestra cuando la política se escribe con letras mayúsculas», cerró Sergio Almada, Presidente de la Sociedad de fomento del barrio San Pedro, en diálogo con este medio.

Publicado el martes 2 de marzo de 2021