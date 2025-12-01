Señalización Vial: avanzan los trabajos en puntos estratégicos del distrito

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

La Municipalidad informó que, con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad integral de la comunidad, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Señalización Vial en barrios y localidades.

A través de un cronograma de trabajo, las intervenciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

Reductores de asfalto (barrio El Quinto, Santa Marta, Sarmiento y Padre Varela).

Reductores de caucho, instalación de tachas reductoras, delineadores, tachas solares y demarcación de la división de la calzada (calle Fray Manuel de Torres ambas manos; y Erezcano y Santos Lugares).

Demarcaciones de sendas (avenida Constitución, en la localidad de Pueblo Nuevo y Centro 2).

Pintura de ochavas (Mitre y Güemes, Julio A. Roca, Centro 2).

Cambio de cartelería de Velocidad Máxima y Despacio Escuela en establecimientos educativos.

Estacionamiento de motos y reserva de transporte escolar en Jardín N°905.

Estacionamiento de motos en el club San Lorenzo.

Cartelería informativa en parada de colectivos.

Cartelería de nomenclatura en el barrio La Capilla.

Alertadores (dos en Alsina y Ricardo Alfonsín).

Las tareas se enmarcan en un proyecto de mejora integral en todo el distrito, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en Luján y sus alrededores.

