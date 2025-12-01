Lunes 1 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico
  • Mayormente nublado
  • 22°C
  • H: 73%
  • P: 1011
  • V: Noreste

Señalización Vial: avanzan los trabajos en puntos estratégicos del distrito

Seguridad

Detalles de las tareas.



Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

La Municipalidad informó que, con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad integral de la comunidad, el Municipio de Luján continúa desarrollando tareas de Señalización Vial en barrios y localidades.

A través de un cronograma de trabajo, las intervenciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

Reductores de asfalto (barrio El Quinto, Santa Marta, Sarmiento y Padre Varela).

Reductores de caucho, instalación de tachas reductoras, delineadores, tachas solares y demarcación de la división de la calzada (calle Fray Manuel de Torres ambas manos; y Erezcano y Santos Lugares).

Demarcaciones de sendas (avenida Constitución, en la localidad de Pueblo Nuevo y Centro 2).

Pintura de ochavas (Mitre y Güemes, Julio A. Roca, Centro 2).

Cambio de cartelería de Velocidad Máxima y Despacio Escuela en establecimientos educativos.

Estacionamiento de motos y reserva de transporte escolar en Jardín N°905.

Estacionamiento de motos en el club San Lorenzo.

Cartelería informativa en parada de colectivos.

Cartelería de nomenclatura en el barrio La Capilla.

Alertadores (dos en Alsina y Ricardo Alfonsín).

Las tareas se enmarcan en un proyecto de mejora integral en todo el distrito, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en Luján y sus alrededores.

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.