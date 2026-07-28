Semana Mundial de la Lactancia: Realizarán el taller «Lactancias en cuerpo y mente»

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Municipio de Luján informó que invita a participar del taller «Lactancias en cuerpo y mente», una actividad gratuita orientada a personas gestantes, madres lactantes y familias que deseen compartir experiencias y acceder a información sobre esta etapa.

“La lactancia materna puede actuar como un factor de igualdad en nuestra sociedad y se deben hacer esfuerzos para garantizar que todos tengan acceso, y reducir las desigualdades en la lactancia materna. Desde el Municipio estamos presentes para asegurarnos de reforzar y cuidar esto que resulta clave en las primeras etapas de vida del ser humano”, afirmó el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

La propuesta es gratuita y tendrá lugar el próximo jueves 13 de agosto, de 9.30 a 11.30 horas, en el CAPS Santa María, ubicado en Tropero Moreira 1021, Pueblo Nuevo. Será un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento destinado a brindar herramientas para transitar el proceso de la lactancia.

El taller busca generar un espacio de escucha y acompañamiento donde las personas participantes puedan adquirir herramientas prácticas para transitar la lactancia con mayor seguridad, fortaleciendo las redes de apoyo y promoviendo el intercambio de experiencias.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora cada año durante la primera semana de agosto con el objetivo de visibilizar la importancia de la lactancia como un derecho y una práctica fundamental para la salud y el bienestar de las personas gestantes y de las infancias.

En este sentido, la campaña realizada desde el Municipio pone el foco en la necesidad de fortalecer los entornos que acompañan a las madres lactantes a lo largo de todo el proceso, promoviendo políticas públicas, sistemas de salud accesibles, comunidades comprometidas y espacios que respeten el derecho a amamantar en cualquier momento y lugar.

Publicado el martes 28 de julio de 2026