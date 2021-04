Seguridad: ¿nos mintió el Intendente?

«Desde que asumió el gobierno del Frente de Todos ha venido aumentando lo que ellos llaman “sensación de inseguridad” y que yo asumo llanamente como inseguridad.

No debe extrañarnos, varias características de la línea política a cargo del gobierno concurren en provocar este aumento del delito.

En primer lugar, que el mundo de la delincuencia conozca la clara tendencia garantista de los derechos del delincuente en detrimento de los derechos de los vecinos de a pie, hace que aumente la audacia de quienes hacen del delito una forma de vida.

La liberación encubierta de detenidos con la excusa de la pandemia, y sabiendo que no se contaba con los medios para controlar las prisiones domiciliarias, contribuye al aumento la cantidad de delincuentes en la calle, que al rato de ser “liberados” vuelven a delinquir, incluso con delitos tan graves como el asesinato y la violación.

En Luján se presenta una situación llamativamente preocupante, todos sabemos que hoy la inseguridad es uno de los temas primordiales en el interés de la gente, sin embargo, parece que el ejecutivo municipal no lo cree así.

Digo esto porque es lo que demuestra el uso de los recursos municipales.

Veamos:

El presupuesto anual del fondo de seguridad ciudadana es de $50.337.448

Lo recaudado hasta el 1° de abril de 2021 asciende a $12.526.914, que si lo proyectamos al año da una cifra similar a la presupuestada.

Pero si observamos lo que hizo con estos fondos el ejecutivo municipal nos encontramos con un par de sorpresas:

Sólo se ha ejecutado $7.014.862, lo que nos deja la pregunta ¿y el resto?

De esos 7 millones, 1,4 millones están imputados a un alquiler (¿?) y 5 millones fueron transferidos a otras áreas de gobierno (policía y otras) que si pensamos bien, se utilizaron para mantenimiento de vehículos policiales y combustibles de los mismos.

Por el momento no contamos con la discriminación de esos 5 millones, no obstante, basta andar por la calle para ver que hay muy pocos móviles policiales, aunque el ejecutivo diga que hay 80, claramente no es lo que se ve circular.

Pero además de pocos, los vehículos que andan están muy deteriorados y faltos de mantenimiento, entonces nos podemos preguntar en qué se gastaron esos 5 millones en tres meses. Con los pocos móviles que hay, con ese dinero deberían estar como nuevos.

Por otra parte mencionamos que se devengaron $1.400.000 en alquiler, para el término de tres meses. ¿Es necesario un alquiler de $466.000 mensuales?

Finalmente, si sobran $5.000.000 ¿por qué los móviles están tan deteriorados?, ¿a dónde se destinaron estos 5 millones que eran para seguridad?

¿Es que la seguridad no le importa al intendente?

En su discurso inicial, al asumir sus funciones prometió con mucho énfasis combatir el delito.

¿Nos mintió o entendimos mal?

Para más información sobre ejecución de los recursos municipales consultar mi perfil».

