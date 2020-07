Secretaria de salud: «Nosotros estamos recibiendo el impacto de quince días atrás»

En los últimos días Luján tuvo un aumento de casos de covid-19, Luján en línea dialogó con la Secretaria de Salud Mariana Girón quién se refirió al escenario que enfrenta la ciudad por estos días. Consideró que Luján está frente a un crecimiento de casos, con más cantidad de positivos y de vecinos para hisopar, y agregó que continúa la transmisión del virus de manera comunitaria. En cuanto a la fecha de los casos, explicó que había algunos remanentes, pero que comienzan del 2 de julio en adelante. «Nos está quedando algún remanente del 7 en adelante, que estamos esperando recibir en estos días», aseguró. En cuanto al cambio de fase, explicó que se verá reflejada desde mediados de esta semana en adelante y añadió que «nosotros estamos recibiendo el impacto de quince días atrás, incluso de los últimos días de junio por el retraso en la información de los resultados. Y que este retraso tiene que ver con el incremento de la demanda, tanto en nuestra localidad como en el resto de la región».

–Camas y terapia intensiva::

Explicó que por ahora vienen bien con la disponibilidad de camas, y que hay un hombre con covid en un Sanatario privado de la ciudad. «Si hay una ocupación de alrededor del 50 por ciento de camas, pero en este momento con otras patologías en el Hospital local. Con lo cual tenemos disponibilidad de camas y por otro lado, el sistema provincial ha resuelto que podemos derivar pacientes covid positivos del hospital público», informó. En cuanto a la fase 1, advirtió que hasta este viernes estará este esquema de restricción de las actividades.

– Cambio de fase:

«No estamos pensando en ninguna cuestión diferente de la que ya venimos trabajando, seguramente van a reforzar los protocolos en los transportes públicos. Va a seguir habiendo restricciones, no todo el mundo va a tener habilitado salir, no van a estar habilitadas todas las actividades», resaltó.

-Posibles rebrotes:

Aseguró que las medidas que se tomen no tienen un plazo determinado, y consideró que las revisiones de la cuarentena a nivel local serán cada quince días. «Ninguna decisión que se tome, mientras tanto no aparezca un sistema para inmunizarnos, una vacuna segura o que desaparezca el virus, lo cual no parece que vaya a suceder. Todas las medidas van a ser revisadas periódicamente, venimos revisando cada quince días pero en lo último que estuvimos hablando es que las próximas medidas se van a realizar en un plazo menor e iremos trabajando sobre eso», detalló.

Expresó que se evaluará el comportamiento del virus y los casos positivos hasta el jueves, para determinar que medidas habrá después del 17. Consideró que es análisis que se hace a nivel local, provincial y nacional. «Estamos trabajando en el detectar fuertemente y eso es lo que nos va generando determinados insumos para la toma de decisiones», aseguró.

–Qué se proyectaba en marzo:

«La verdad que nuestro primer cálculo había sido de un impacto mayor, en términos de contagios y de la mortalidad, pero claramente no hemos terminado. Si hemos tenido la posibilidad de mejorar el sistema, de fortalecernos como sistema. Estamos en mejores condiciones que en marzo claramente, todo el sistema está en mejores condiciones que en marzo, pero eso no significa más que eso», describió Girón. Antes de finalizar, expresó «que es fundamental fortalecer las medidas de cuidado pero es primordial tener las medidas de aislamiento en los niños y adolescentes. Además, señaló que cuando no queda otra medida que salir, tomar todos los recaudos necesarios para el cuidado».

Publicado el lunes 13 de julio de 2020